Показатель держится на низком уровне и сохранит позиции в следующем году.

Топилин заявил, что в 2020 году безработица сохранится на уровне 4,5-4,7%/ Министр труда считает, что серьезных изменений в данном положении ждать не стоит. Сейчас в стране показатель безработицы достаточно низкий. Он будет держаться и далее. Об этом сообщили "РИА Новости".

Ситуация лучше, чем обычно прокомментировал чиновник

Он связывает это с тем, что молодое поколение, которое выходит на рынок труда, малочисленное. Ведомство сосредотачивает силы, чтобы взаимодействовать с работодателями. Так будет легче внедрять усовершенствования профессиональных стандартов и требований. Сейчас особых рисков или угроз, влияющих на уровень безработицы в стране, нет.

Ранее Piter.tv писал о том, что Минтруд отверг инициативу банков по ликвидации схемы с обналичиванием.

