Предложения банков не нашли поддержки у чиновников.

Минтруд отверг инициативу банков по ликвидации схемы с обналичиванием. Ужесточение оформления документов от комиссий по трудовым спорам - избыточно. Об этом сообщили "РБК" со ссылкой на текст документа.

Ранее участники рынка жаловались на рост популярности схем по обналичиванию средств по решениям КТС. Кредитные организации обязаны исполнять эти постановления, даже если имеют подозрения в их честности. Однако чиновники не считают, что по данному вопросу следует вносить правки в законодательство. Соответствующее письмо направлено в Ассоциацию банков РФ. В ведомстве отвергли предложения по реформации структуры КТС.

Ранее Piter.tv писал о том, что Минтруд предложил ускорить выдачу средств материнского капитала.