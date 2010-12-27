Минтруд предложил ускорить выдачу средств материнского капитала

Согласно новой разработке, месяц, в течение которого принимается решение по направлению маткапитала, уменьшат до 12.

Российское министерство труда и социальной защиты предложило сократить срок ожидания маткапитала с одного месяца до 12 рабочих дней. Средства для улучшения жилищных условий, образования ребенка и покупки товаров для детей-инвалидов могут перечислять в четыре раза быстрее. Соответствующий проект опубликовали сегодня на официальном ресурсе.

На сегодняшний день правила подразумевают, что заявление об использовании маткапитала может рассматриваться территориальном органом ПФР в течение месяца с даты приема. К этому времени прибавляется еще 10 рабочих дней для перечисления денег, если заявление одобрили. Проект же предлагает заменить месяц до 12 дней, а 10 рабочих дней – до трех.

Ранее сообщалось, что маткапитал разрешат тратить на строительство дома на садовом участке.