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Материнский капитал разрешат тратить на дачу

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Уже подготовлен законопроект.

Материнский капитал могут разрешить тратить на дачу, Министерство труда РФ уже подготовило соответствующий законопроект. Об этом сообщила "Российская газета" со ссылкой на Дмитрия Медведева.

Благодаря изменениям родители с двумя и более детьми смогут использовать маткапитал для строительства или реконструкции дома на садовом участке. Ранее  пособие разрешали потратить только при наличии специального земельного участка.

Материнский капитал составляет более 450 тысяч рублей, с 1 января 2020 года он повысится до 466 тысяч 600 рублей.  

Теги: дача, материнский капитал
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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