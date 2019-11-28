Материнский капитал разрешат тратить на дачу

Уже подготовлен законопроект.

Материнский капитал могут разрешить тратить на дачу, Министерство труда РФ уже подготовило соответствующий законопроект. Об этом сообщила "Российская газета" со ссылкой на Дмитрия Медведева.

Благодаря изменениям родители с двумя и более детьми смогут использовать маткапитал для строительства или реконструкции дома на садовом участке. Ранее пособие разрешали потратить только при наличии специального земельного участка.

Материнский капитал составляет более 450 тысяч рублей, с 1 января 2020 года он повысится до 466 тысяч 600 рублей.