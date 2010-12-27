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Материнский капитал в 2020 году составит 466 тысяч рублей
Сегодня, 12:15
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lesjasap

Материнский капитал в 2020 году составит 466 тысяч рублей

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Материнский капитал в следующем году достигнет показателя в 466 тысяч рублей. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. На данные нужды из государственного бюджета заложено 316 миллиардов рублей. Немногим ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявляла журналистам, что маткапитал к 2020 году  проиндексирован на 3,8 процента.

По словам политика, сам бюджет страны останется профицитным.

Ранее Piter.tv писал о том, что из-за визита Медведева в Петербург в городе случился транспортный коллапс.

Фото: Piter.tv
 

Теги: дмитрий медведев, материнский капитал
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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