Из-за визита Медведева в Петербург в городе случился транспортный коллапс

В понедельник в Северной столице было затруднено движение автомобилей, электричек и даже самолетов.

Сегодня, 16 сентября, Дмитрий Медведев прибыл в Петербург для переговоров с представителями китайской делегации. Визит политика спровоцировал в городе серьезные пробки, задержки рейсов в Пулково, а также недовольство горожан в социальных сетях. Piter.TV рассказал о транспортном коллапсе, который произошел в городе на Неве в понедельник.

В петербургский аэропорт около 13 рейсов прибыли позже на полчаса. Жители города предположили, что задержка самолетов может быть связана с непогодой, однако оказалось, что аэропорт готовят к спецборту. На президентском рейсе в Северную столицу прилетел премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Пользователи группы ВКонтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" сообщили о пробках от аэропорта "Пулково", по Московскому проспекту и прилегающим улицам Московского района. Сервис "Яндекс. Карты" зарегистрировал рекордные этой осенью 10 баллов.

Кроме того, для проезда кортежа Медведева и китайских партнеров остановили движение электричек. Поезда из Павловска в Петербург и в обратную сторону пришли с задержкой. В седьмом часу вечера петербуржцы написали в социальных сетях о том, что в Павловске сотрудники ДПС оцепили город.

"Полностью очищена парковка у "Театральных ворот", стоят автобусы военных и "Омон разминирование", из дворца выводят посетителей", - написал очевидец.

Вечером в Петербург также прибыл премьер Государственного совета Китая Ли Кэцян, его встретил Александр Беглов.

Фото: government.ru, "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"