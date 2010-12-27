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Из-за визита Медведева в Петербург в городе случился транспортный коллапс
Сегодня, 20:15
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nadezhda_sib

Из-за визита Медведева в Петербург в городе случился транспортный коллапс

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В понедельник в Северной столице было затруднено движение автомобилей, электричек и даже самолетов.

Сегодня, 16 сентября, Дмитрий Медведев прибыл в Петербург для переговоров с представителями китайской делегации. Визит политика спровоцировал в городе серьезные пробки, задержки рейсов в Пулково, а также недовольство горожан в социальных сетях. Piter.TV рассказал о транспортном коллапсе, который произошел в городе на Неве в понедельник. 

В петербургский аэропорт около 13 рейсов прибыли позже на полчаса. Жители города предположили, что задержка самолетов может быть связана с непогодой, однако оказалось, что аэропорт готовят к спецборту. На президентском рейсе в Северную столицу прилетел премьер-министр России Дмитрий Медведев. 

Пользователи группы ВКонтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" сообщили о пробках от аэропорта "Пулково", по Московскому проспекту и прилегающим улицам Московского района. Сервис "Яндекс. Карты" зарегистрировал рекордные этой осенью 10 баллов. 

Кроме того, для проезда кортежа Медведева и китайских партнеров остановили движение электричек. Поезда из Павловска в Петербург и в обратную сторону пришли с задержкой. В седьмом часу вечера петербуржцы написали в социальных сетях о том, что в Павловске сотрудники ДПС оцепили город.

"Полностью очищена парковка у "Театральных ворот", стоят автобусы военных и "Омон разминирование", из дворца выводят посетителей",

- написал очевидец. 

Вечером в Петербург также прибыл премьер Государственного совета Китая Ли Кэцян, его встретил Александр Беглов. 

Фото: government.ru, "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Теги: дмитрий медведев
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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Сегодня 20:53

ПУШКИН  СЕГОДНЯ  ТОЖЕ  СТОЯЛ  В  ПРОБКЕ

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