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В Пулково опровергли задержку десятка рейсов из-за непогоды
Сегодня, 17:27
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IRINA_CHALKINA

В Пулково опровергли задержку десятка рейсов из-за непогоды

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Рейсы задержаны из-за президентского борта. 

В понедельник, 16 сентября, петербуржцы сообщили о том, что в Пулково не могут приземлиться около 13 рейсов. В пресс-службе воздушной гавани рассказали Piter.TV о причинах таких задержек. 

Многие пассажиры предположили, что самолеты не могут приземлиться из-за непогоды. Однако, в Пулково опровергли эту информацию.

В данный момент аэропорт готовят к спецборту. Непогода никак с этим не связана 

заверили в пресс-службе 

По данным сервиса Flightradar, в Пулково не смогли приземлиться рейсы из Воронежа, Мюнхена, Москвы, а также борт без позывного. Рейсы выполняются с задержкой на полчаса.

Ранее мы сообщали о том, что молния ударила в движущийся автомобиль в Новосибирске.

Фото:pixabay

 

Теги: новости спб, общество, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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