Видео: молния ударила в движущийся автомобиль в Новосибирске

Никто не пострадал. Поврежден только автомобиль.

В Сети набирает популярность видео, на котором молния ударила в автомобиль, который ехал по Бердскому шоссе в Новосибирску. Видео в социальной сети опубликовала очевидица.

Кроссовер получил многочисленные повреждения после попадания молнии в Первомайском районе. Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"

На ролике видно, что электрический разряд попадает во внешнюю антенну Toyota RAV4. Молния повредила антенну, разбило стекло багажника. В автомобиле необходимо отремонтировать блоки управления компьютер иммобилайзер.

Пострадавших нет, но, люди в машине были очень напуганы.

Ранее во Флориде на пляже от удара молнии пострадали 8 человек.

Фото и видео: ВК/ Галина Ершова