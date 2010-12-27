В Пулково премьера встретил Беглов.

В понедельник, 16 сентября, в Петербург прибыл премьер Государственного совета Китая Ли Кэцян. Об этом сообщает телеканал "Сантк-Петербург".

По словам очевидцев, в Пулково премьера встретил Беглов. Перед самолетом его также встречали курсанты с российским флагом. Известно, что Ли Кэцян.прибыл в город на Неве по приглашению премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Напомним, что ранее в аэропорту Северной столицы у пилотов возникли проблемы с посадкой в воздушной гавани. В пресс-службе аэропорта рассказали Piter.TV, что причина задержек - подготовка к спецборту. Вероятнее всего, им и являлся самолет с премьером.

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