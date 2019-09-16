Названы даты освобождения Кокорина и Мамаева

Футболисты должны выйти на свободу до обеда 17 сентября.

В понедельник, 16 сентября, стали известны даты освобождения футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Об этом сообщает "Чемпионат.com" со ссылкой на начальника пресс-службы УФСИН по Белгородской области Ксению Белоусову.

По слова представителя ведомства, футболисты должны выйти на свободу до обеда 17 сентября. Белоусова отметила, что по закону освободить по УДО футболистов должны в первой половине дня.

Это может произойти начиная с подъема и до обеда заявила она

Напомним, что Мамаев и Кокорин осуждены за хулиганство и нанесение вреда здоровью. Так, в мае текущего года Мамаева приговорили в 5 месяцам колонии, а братьев Кокориных к полутора годам.

Отметим, что 10 августа, стало известно, что Кокорин стал лучшим футболистом в исправительной колонии. Александр Кокорин может заключить контракт с "Сочи" до конца года, а затем вернуться в "Зенит".

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Видео: kokorin7/ Instagram, Mash