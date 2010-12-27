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Кокорин может вернуться в "Зенит" зимой
Сегодня, 21:37
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Кокорин может вернуться в "Зенит" зимой

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Сине-бело-голубые готовы принять форварда в команду.

Александр Кокорин может заключить контракт с "Сочи" до конца года, а затем вернуться в "Зенит", сообщил "Чемпионат".

Форварду необходимо прийти в форму после длительного перерыва. Контакт сине-бело-голубых с футболистом истек летом 2019, сейчас Кокорин является свободным агентом. 

Напомним, футболист вместе с игроком "Краснодара" Павлом Мамаевым подрались в центре Москвы в октябре 2018 года. Будучи в СИЗО, Кокорин  не получил медаль РПЛ. Мужчинам назначили тюремные сроки на 1 год и 6 месяцев и 1 год и 5 месяцев соответственно. В сентябре 2019 суд удовлетворил ходатайства футболистов по УДО. 

Тренер "Зенит" Сергей Семак неоднократно отмечал, что будет рад видеть Кокорина в составе петербургского клуба. 

Фото: пресс-служба ФК "Зенит" 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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