Названы регионы с летальными случаями пациентов с COVID-19 за сутки

В России за сутки скончались более 100 человек в 27 регионах России.
Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщил о 107 летальных исходах у пациентов с коронавирусной инфекцией. Печальный список возглавляет Москва, там за сутки умели 55 человек.
По остальным регионам летальные случаи пациентов с COVID-19 распределены следующим образом:
Московская область – 10
Брянская область – 7
Республика Дагестан - 3
Белгородская область – 2
Рязанская область – 2
Смоленская область – 2
Тульская область – 2
Санкт-Петербург – 2
Ростовская область – 2
Республика Северная Осетия - Алания – 2
Приморский край – 2
Ханты-Мансийский АО - 2
Ивановская область - 1
Орловская область - 1
Астраханская область - 1
Кабардино-Балкарская Республика - 1
Чеченская Республика – 1
Ставропольский край - 1
Республика Башкортостан - 1
Республика Марий Эл - 1
Республика Татарстан - 1
Пермский край - 1
Нижегородская область - 1
Тюменская область - 1
Новосибирская область - 1
Забайкальский край - 1
Уточняется, что не все летальные случаи вошли в эту статистику и появятся в завтрашней сводке. Так, например, в Костромской области за сутки скончалось сразу 2 пациента.
Всего с начала эпидемии в России скончались 2116 пациента с подтвержденным коронавирусом.
Ранее: Статистика по коронавирусу в регионах России на 12 мая
Фото: Piter.TV
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