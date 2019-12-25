Названы регионы с летальными случаями пациентов с COVID-19 за сутки

За сутки в России скончались 107 человек в 27 регионах.

В России за сутки скончались более 100 человек в 27 регионах России.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщил о 107 летальных исходах у пациентов с коронавирусной инфекцией. Печальный список возглавляет Москва, там за сутки умели 55 человек.

По остальным регионам летальные случаи пациентов с COVID-19 распределены следующим образом:

Московская область – 10

Брянская область – 7

Республика Дагестан - 3

Белгородская область – 2

Рязанская область – 2

Смоленская область – 2

Тульская область – 2

Санкт-Петербург – 2

Ростовская область – 2



Республика Северная Осетия - Алания – 2



Приморский край – 2

Ханты-Мансийский АО - 2

Ивановская область - 1

Орловская область - 1

Астраханская область - 1

Кабардино-Балкарская Республика - 1

Чеченская Республика – 1

Ставропольский край - 1

Республика Башкортостан - 1

Республика Марий Эл - 1

Республика Татарстан - 1

Пермский край - 1

Нижегородская область - 1

Тюменская область - 1

Новосибирская область - 1

Забайкальский край - 1



Уточняется, что не все летальные случаи вошли в эту статистику и появятся в завтрашней сводке. Так, например, в Костромской области за сутки скончалось сразу 2 пациента.

Всего с начала эпидемии в России скончались 2116 пациента с подтвержденным коронавирусом.

Ранее: Статистика по коронавирусу в регионах России на 12 мая

Фото: Piter.TV