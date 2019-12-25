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Названы регионы с летальными случаями пациентов с COVID-19 за сутки
Сегодня, 10:37
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MShaffter

Названы регионы с летальными случаями пациентов с COVID-19 за сутки

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За сутки в России скончались 107 человек в 27 регионах.

В России за сутки скончались более 100 человек в 27 регионах России.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщил о 107 летальных исходах у пациентов с коронавирусной инфекцией. Печальный список возглавляет Москва, там за сутки умели 55 человек.

По остальным регионам летальные случаи пациентов с COVID-19 распределены следующим образом:

Московская область – 10

Брянская область – 7

Республика Дагестан - 3

Белгородская область – 2

Рязанская область – 2

Смоленская область – 2

Тульская область – 2

Санкт-Петербург – 2

Ростовская область – 2

Республика Северная Осетия - Алания – 2

Приморский край – 2
Ханты-Мансийский АО - 2
Ивановская область - 1
Орловская область - 1
Астраханская область - 1
Кабардино-Балкарская Республика - 1
Чеченская Республика – 1
Ставропольский край - 1
Республика Башкортостан - 1
Республика Марий Эл - 1
Республика Татарстан - 1
Пермский край - 1
Нижегородская область - 1
Тюменская область - 1
Новосибирская область - 1
Забайкальский край - 1
 

Уточняется, что не все летальные случаи вошли в эту статистику и появятся в завтрашней сводке. Так, например, в Костромской области за сутки скончалось сразу 2 пациента.

Всего с начала эпидемии в России скончались 2116 пациента с подтвержденным коронавирусом.

Ранее: Статистика по коронавирусу в регионах России на 12 мая

Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество, Здоровье,

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