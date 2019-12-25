Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

За истекшие сутки в России коронавирус вывили у 10 899 человек в 83 субъектах РФ. Из них 4704 (43,1%) без клинических проявлений.
Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) обновил статистику по коронавирсус в России на утро 12 мая. За сутки коронавирус выявлен еще у 10 899 человек. По-прежнему лидирует Москва - 5392 новых инфицированных.
По регионам новые случаи коронавируса распределены следующим образом:
1. Москва - 5392
2. Московская область - 1063
3. Нижегородская область - 354
4. Санкт-Петербург - 339
5. Красноярский край - 227
6. Свердловская область - 211
7. Республика Дагестан - 116
8. Краснодарский край - 99
9. Рязанская область - 98
10. Калужская область - 96
11. Ростовская область - 95
12. Челябинская область - 94
13. Тульская область - 90
14. Ярославская область - 83
15. Тамбовская область - 80
16. Республика Башкортостан - 80
17. Кабардино-Балкарская Республика - 76
18. Республика Северная Осетия - 76
19. Брянская область - 75
20. Ленинградская область - 74
21. Волгоградская область - 74
22. Ямало-Ненецкий АО - 72
23. Республика Татарстан - 71
24. Курская область - 70
25. Тюменская область - 70
26. Ивановская область - 68
27. Самарская область - 66
28. Саратовская область - 64
29. Чувашская Республика - 62
30. Владимирская область - 61
31. Орловская область - 61
32. Новосибирская область - 55
33. Республика Саха (Якутия) - 55
34. Белгородская область - 54
35. Оренбургская область - 53
36. Республика Тыва - 51
37. Приморский край - 48
38. Липецкая область - 47
39. Республика Ингушетия - 45
40. Ханты-Мансийский АО - 45
41. Воронежская область - 44
42. Астраханская область - 42
43. Хабаровский край - 42
44. Ставропольский край - 41
45. Кировская область - 41
46. Республика Бурятия - 39
47. Ульяновская область - 38
48. Архангельская область - 37
49. Республика Хакасия - 37
50. Республика Марий Эл - 36
51. Республика Мордовия - 35
52. Пензенская область - 35
53. Тверская область - 34
54. Омская область - 30
55. Пермский край - 28
56. Новгородская область - 27
57. Чеченская Республика - 26
58. Псковская область - 20
59. Алтайский край - 20
60. Иркутская область - 20
61. Забайкальский край - 20
62. Вологодская область - 19
63. Калининградская область - 19
64. Амурская область - 17
65. Томская область - 15
66. Камчатский край - 14
67. Костромская область - 12
68. Мурманская область - 12
69. Республика Карелия - 11
70. Республика Адыгея - 11
71. Карачаево-Черкесская Республика - 10
72. Смоленская область - 9
73. Кемеровская область - 9
74. Республика Крым - 9
75. Удмуртская Республика - 6
76. Курганская область - 5
77. Республика Коми - 3
78. Республика Калмыкия - 3
79. Сахалинская область - 3
80. Еврейская АО - 3
81. г. Севастополь - 3
82. Республика Алтай - 2
83. Магаданская область - 2
Нарастающим итогом с начала эпидемии в России 232 243 случаев инфицирования COVID-19. Из них выздоровели 43 512 человек, скончались 2116 пациента.
Фото: pixabay
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