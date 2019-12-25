Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

За сутки в России коронавирус выявили у 10 899 человек в 83 регионах.

За истекшие сутки в России коронавирус вывили у 10 899 человек в 83 субъектах РФ. Из них 4704 (43,1%) без клинических проявлений.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) обновил статистику по коронавирсус в России на утро 12 мая. За сутки коронавирус выявлен еще у 10 899 человек. По-прежнему лидирует Москва - 5392 новых инфицированных.

По регионам новые случаи коронавируса распределены следующим образом:



1. Москва - 5392

2. Московская область - 1063

3. Нижегородская область - 354

4. Санкт-Петербург - 339

5. Красноярский край - 227

6. Свердловская область - 211

7. Республика Дагестан - 116

8. Краснодарский край - 99

9. Рязанская область - 98

10. Калужская область - 96

11. Ростовская область - 95

12. Челябинская область - 94

13. Тульская область - 90

14. Ярославская область - 83

15. Тамбовская область - 80

16. Республика Башкортостан - 80

17. Кабардино-Балкарская Республика - 76

18. Республика Северная Осетия - 76

19. Брянская область - 75

20. Ленинградская область - 74

21. Волгоградская область - 74

22. Ямало-Ненецкий АО - 72

23. Республика Татарстан - 71

24. Курская область - 70

25. Тюменская область - 70

26. Ивановская область - 68

27. Самарская область - 66

28. Саратовская область - 64

29. Чувашская Республика - 62

30. Владимирская область - 61

31. Орловская область - 61

32. Новосибирская область - 55

33. Республика Саха (Якутия) - 55

34. Белгородская область - 54

35. Оренбургская область - 53

36. Республика Тыва - 51

37. Приморский край - 48

38. Липецкая область - 47

39. Республика Ингушетия - 45

40. Ханты-Мансийский АО - 45

41. Воронежская область - 44

42. Астраханская область - 42

43. Хабаровский край - 42

44. Ставропольский край - 41

45. Кировская область - 41

46. Республика Бурятия - 39

47. Ульяновская область - 38

48. Архангельская область - 37

49. Республика Хакасия - 37

50. Республика Марий Эл - 36

51. Республика Мордовия - 35

52. Пензенская область - 35

53. Тверская область - 34

54. Омская область - 30

55. Пермский край - 28

56. Новгородская область - 27

57. Чеченская Республика - 26

58. Псковская область - 20

59. Алтайский край - 20

60. Иркутская область - 20

61. Забайкальский край - 20

62. Вологодская область - 19

63. Калининградская область - 19

64. Амурская область - 17

65. Томская область - 15

66. Камчатский край - 14

67. Костромская область - 12

68. Мурманская область - 12

69. Республика Карелия - 11

70. Республика Адыгея - 11

71. Карачаево-Черкесская Республика - 10

72. Смоленская область - 9

73. Кемеровская область - 9

74. Республика Крым - 9

75. Удмуртская Республика - 6

76. Курганская область - 5

77. Республика Коми - 3

78. Республика Калмыкия - 3

79. Сахалинская область - 3

80. Еврейская АО - 3

81. г. Севастополь - 3

82. Республика Алтай - 2

83. Магаданская область - 2

Нарастающим итогом с начала эпидемии в России 232 243 случаев инфицирования COVID-19. Из них выздоровели 43 512 человек, скончались 2116 пациента.

Фото: pixabay