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В Хакасии количество зараженных коронавирусом превысило 500 человек
Сегодня, 8:32
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MShaffter

В Хакасии количество зараженных коронавирусом превысило 500 человек

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За сутки коронавирус выявили еще у 37 человек.

В Хакасии число инфицированных COVID-19 перевалило отметку в 500 человек.

РИА Новости со ссылкой на главу Хакасии сообщает, что число инфицированных в Регионе на утро 12 мая более 500 человек. За сутки коронавирус подтвердили еще у 37 жителей региона. Из вновь выявленных пациентов 23 это контакты с ранее заболевшими.

По состоянию на утро 12 мая в регионе с начала эпидемии 503 случая инфицирования коронавирусом. Выздоровели 89 человек. На данный момент 7 пациентов в тяжелом состоянии, из них 2 человека получают кислородную поддержку. Пациентов на ИВЛ нет.

Сегодня ранее: В Новосибирске за сутки +55 человек заразились, один скончался

Фото: pixabay.com

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество, Здоровье,

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