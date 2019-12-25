В Хакасии количество зараженных коронавирусом превысило 500 человек

За сутки коронавирус выявили еще у 37 человек.

В Хакасии число инфицированных COVID-19 перевалило отметку в 500 человек.

РИА Новости со ссылкой на главу Хакасии сообщает, что число инфицированных в Регионе на утро 12 мая более 500 человек. За сутки коронавирус подтвердили еще у 37 жителей региона. Из вновь выявленных пациентов 23 это контакты с ранее заболевшими.

По состоянию на утро 12 мая в регионе с начала эпидемии 503 случая инфицирования коронавирусом. Выздоровели 89 человек. На данный момент 7 пациентов в тяжелом состоянии, из них 2 человека получают кислородную поддержку. Пациентов на ИВЛ нет.

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