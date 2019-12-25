Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

За последние сутки в России выявлено 8 248 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Зафиксировано 193 летальных исхода.Выздоровели 9 767 человек.

В России за сутки выявили 8 242 новых случая коронавируса в 82 регионах. Резко возросло количество инфицированных в Иркутской области, там выявлены рекордные 319 человек с COVID - 19. По остальным регионам новые случаи распределены следующим образом:

Москва - 1416

Московская область - 694

Иркутская область - 319

Санкт-Петербург - 234

Свердловская область - 231

Ханты-Мансийский АО - 220

Нижегородская область - 206

Воронежская область - 201

Челябинская область - 171

Ростовская область - 158

Красноярский край - 158

Ульяновская область - 147

Саратовская область - 123

Орловская область - 110

Архангельская область - 109

Волгоградская область - 104

Новосибирская область - 103

Омская область - 97

Карачаево-Черкесская Республика - 94

Тульская область - 93

Республика Дагестан - 93

Ямало-Ненецкий АО - 93

Забайкальский край - 93

Пензенская область - 92

Ивановская область - 91

Приморский край - 88

Ставропольский край - 86

Брянская область - 85

Республика Коми - 85

Республика Тыва - 85

Кабардино-Балкарская Республика - 80

Калужская область - 77

Республика Саха (Якутия) - 77

Чувашская Республика - 74

Белгородская область - 72

Тверская область - 72

Мурманская область - 72

Алтайский край - 72

Ленинградская область - 70

Краснодарский край - 70

Самарская область - 70

Хабаровский край - 70

Астраханская область - 68

Тамбовская область - 64

Республика Башкортостан - 64

Псковская область - 63

Тюменская область - 61

Владимирская область - 60

Курская область - 60

Липецкая область - 60

Оренбургская область - 60

Смоленская область - 59

Новгородская область - 58

Томская область - 56

Республика Мордовия - 55

Республика Бурятия - 51

Рязанская область - 50

Пермский край - 50

Республика Адыгея - 49

Кировская область - 48

Республика Марий Эл - 43

Республика Татарстан - 43

Ярославская область - 41

Камчатский край - 40

Амурская область - 38

Республика Ингушетия - 34

Республика Северная Осетия - 32

Республика Хакасия - 25

Кемеровская область - 20

Удмуртская Республика - 19

Сахалинская область - 19

Чеченская Республика - 17

Вологодская область - 15

Костромская область - 14

Калининградская область - 12

Магаданская область - 10

Курганская область - 9

Республика Карелия - 7

Республика Крым - 7

Ненецкий АО - 4

Республика Алтай - 4

Еврейская АО - 4

За весь период с начала эпидемии в России коронавирус подтвержден у 545 458 человек. За весь период скончались 7 248 (за сутки 193). Выздоровели в России 294 306 (за сутки 9 767).

Ранее: Данные по коронавирусу в регионах России на 15 июня.

Фото: pixabay.com