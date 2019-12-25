Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

В России за сутки выявили 8 242 новых случая коронавируса в 82 регионах. Резко возросло количество инфицированных в Иркутской области, там выявлены рекордные 319 человек с COVID - 19. По остальным регионам новые случаи распределены следующим образом:
Москва - 1416
Московская область - 694
Иркутская область - 319
Санкт-Петербург - 234
Свердловская область - 231
Ханты-Мансийский АО - 220
Нижегородская область - 206
Воронежская область - 201
Челябинская область - 171
Ростовская область - 158
Красноярский край - 158
Ульяновская область - 147
Саратовская область - 123
Орловская область - 110
Архангельская область - 109
Волгоградская область - 104
Новосибирская область - 103
Омская область - 97
Карачаево-Черкесская Республика - 94
Тульская область - 93
Республика Дагестан - 93
Ямало-Ненецкий АО - 93
Забайкальский край - 93
Пензенская область - 92
Ивановская область - 91
Приморский край - 88
Ставропольский край - 86
Брянская область - 85
Республика Коми - 85
Республика Тыва - 85
Кабардино-Балкарская Республика - 80
Калужская область - 77
Республика Саха (Якутия) - 77
Чувашская Республика - 74
Белгородская область - 72
Тверская область - 72
Мурманская область - 72
Алтайский край - 72
Ленинградская область - 70
Краснодарский край - 70
Самарская область - 70
Хабаровский край - 70
Астраханская область - 68
Тамбовская область - 64
Республика Башкортостан - 64
Псковская область - 63
Тюменская область - 61
Владимирская область - 60
Курская область - 60
Липецкая область - 60
Оренбургская область - 60
Смоленская область - 59
Новгородская область - 58
Томская область - 56
Республика Мордовия - 55
Республика Бурятия - 51
Рязанская область - 50
Пермский край - 50
Республика Адыгея - 49
Кировская область - 48
Республика Марий Эл - 43
Республика Татарстан - 43
Ярославская область - 41
Камчатский край - 40
Амурская область - 38
Республика Ингушетия - 34
Республика Северная Осетия - 32
Республика Хакасия - 25
Кемеровская область - 20
Удмуртская Республика - 19
Сахалинская область - 19
Чеченская Республика - 17
Вологодская область - 15
Костромская область - 14
Калининградская область - 12
Магаданская область - 10
Курганская область - 9
Республика Карелия - 7
Республика Крым - 7
Ненецкий АО - 4
Республика Алтай - 4
Еврейская АО - 4
За весь период с начала эпидемии в России коронавирус подтвержден у 545 458 человек. За весь период скончались 7 248 (за сутки 193). Выздоровели в России 294 306 (за сутки 9 767).
Ранее: Данные по коронавирусу в регионах России на 15 июня.
Фото: pixabay.com
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