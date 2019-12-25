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Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки
Сегодня, 10:31
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MShaffter

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

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За последние сутки в России выявлено 8 248 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Зафиксировано 193 летальных исхода.Выздоровели 9 767 человек.

В России за сутки выявили 8 242 новых случая коронавируса в 82 регионах. Резко возросло количество инфицированных в Иркутской области, там выявлены рекордные 319 человек с COVID - 19. По остальным регионам новые случаи распределены следующим образом:

 Москва - 1416
 Московская область - 694
 Иркутская область - 319
 Санкт-Петербург - 234
Свердловская область - 231
 Ханты-Мансийский АО - 220
 Нижегородская область - 206
 Воронежская область - 201
 Челябинская область - 171
 Ростовская область - 158
 Красноярский край - 158
 Ульяновская область - 147
 Саратовская область - 123
 Орловская область - 110
 Архангельская область - 109
 Волгоградская область - 104
 Новосибирская область - 103
 Омская область - 97
 Карачаево-Черкесская Республика - 94
 Тульская область - 93
 Республика Дагестан - 93
 Ямало-Ненецкий АО - 93
 Забайкальский край - 93
 Пензенская область - 92
 Ивановская область - 91
 Приморский край - 88
 Ставропольский край - 86
 Брянская область - 85
 Республика Коми - 85
 Республика Тыва - 85
 Кабардино-Балкарская Республика - 80
 Калужская область - 77
 Республика Саха (Якутия) - 77
 Чувашская Республика - 74
 Белгородская область - 72
 Тверская область - 72
 Мурманская область - 72
 Алтайский край - 72
 Ленинградская область - 70
 Краснодарский край - 70
 Самарская область - 70
Хабаровский край - 70
 Астраханская область - 68
 Тамбовская область - 64
 Республика Башкортостан - 64
 Псковская область - 63
Тюменская область - 61
 Владимирская область - 60
 Курская область - 60
 Липецкая область - 60
 Оренбургская область - 60
 Смоленская область - 59
 Новгородская область - 58
 Томская область - 56
 Республика Мордовия - 55
 Республика Бурятия - 51
 Рязанская область - 50
 Пермский край - 50
 Республика Адыгея - 49
 Кировская область - 48
 Республика Марий Эл - 43
 Республика Татарстан - 43
 Ярославская область - 41
 Камчатский край - 40
 Амурская область - 38
Республика Ингушетия - 34
Республика Северная Осетия - 32
 Республика Хакасия - 25
 Кемеровская область - 20
 Удмуртская Республика - 19
 Сахалинская область - 19
 Чеченская Республика - 17
 Вологодская область - 15
 Костромская область - 14
 Калининградская область - 12
 Магаданская область - 10
 Курганская область - 9
 Республика Карелия - 7
Республика Крым - 7
 Ненецкий АО - 4
 Республика Алтай - 4
 Еврейская АО - 4

За весь период с начала эпидемии в России коронавирус подтвержден у 545 458 человек. За весь период скончались 7 248 (за сутки 193). Выздоровели в России 294 306 (за сутки 9 767).

Ранее: Данные по коронавирусу в регионах России на 15 июня.

Фото: pixabay.com

 

Теги: коронавирус в регионах, новые данные по коронавирусу
Категории: Лента новостей, Происшествия, Общество, Здоровье, Новости России,

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