Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

В России коронавирус выявили в 83 регионах у 8 тысяч 246 человек.
Операштаб по борьбе с коронавирусом в России сообщил новые данные по ситуации с заболеваемостью коронавирусом за истекшие сутки на утро понедельника 15 июня. Коронавирус официально подтвержден у 8 246 человек. У 34,3% заболевание протекает бессимптомно.
По регионам новые случаи распределены следующим образом:
Москва - 1359
Московская область - 689
Санкт-Петербург - 252
Свердловская область - 233
Воронежская область - 220
Нижегородская область - 209
Ханты-Мансийский АО - 184
Челябинская область - 169
Красноярский край - 161
Ростовская область - 160
Ульяновская область - 146
Саратовская область - 128
Иркутская область - 127
Орловская область - 122
Новосибирская область - 109
Архангельская область - 107
Волгоградская область - 106
Самарская область - 106
Карачаево-Черкесская Республика - 99
Псковская область - 98
Тульская область - 96
Республика Дагестан - 95
Пензенская область - 94
Омская область - 93
Ивановская область - 91
Приморский край - 91
Брянская область - 87
Ямало-Ненецкий АО - 87
Республика Коми - 86
Забайкальский край - 85
Республика Саха (Якутия) - 85
Ставропольский край - 82
Кабардино-Балкарская Республика - 80
Чувашская Республика - 79
Белгородская область - 78
Калужская область - 78
Тверская область - 78
Смоленская область - 77
Хабаровский край - 74
Ленинградская область - 73
Тюменская область - 73
Краснодарский край - 72
Республика Тыва - 72
Алтайский край - 72
Пермский край - 68
Тамбовская область - 65
Мурманская область - 65
Курская область - 64
Оренбургская область - 62
Астраханская область - 61
Республика Башкортостан - 61
Липецкая область - 58
Владимирская область - 57
Республика Мордовия - 56
Кировская область - 53
Новгородская область - 52
Рязанская область - 49
Республика Бурятия - 49
Ярославская область - 48
Томская область - 46
Республика Марий Эл - 44
Республика Татарстан - 44
Амурская область - 44
Камчатский край - 42
Калининградская область - 40
Республика Ингушетия - 36
Республика Северная Осетия - 34
Республика Адыгея - 29
Республика Крым - 27
Костромская область - 25
Республика Хакасия - 24
Кемеровская область - 23
Магаданская область - 21
Удмуртская Республика - 20
Курганская область - 20
Республика Алтай - 19
Республика Карелия - 18
Вологодская область - 18
Чеченская Республика - 15
Сахалинская область - 13
Республика Калмыкия - 9
Ненецкий АО - 3
Севастополь - 2
Таким образом, с начала эпидемии в России 537 210 случаев коронавируса в 85 регионах. Скончались от осложнений, вызванных вирусом 7 091 человек (за сутки 143). Выздоровели за все время 284 539 человек (за сутки 4 489).
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Фото: pixabay.com
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