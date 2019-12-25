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Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки
Сегодня, 10:46
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MShaffter

Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

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За последние сутки в России выявлено 8 246 новых случаев коронавируса в 83 регионах.

В России коронавирус выявили в 83 регионах у 8 тысяч 246 человек.

Операштаб по борьбе с коронавирусом в России сообщил новые данные по ситуации с заболеваемостью коронавирусом за истекшие сутки на утро понедельника 15 июня. Коронавирус официально подтвержден у 8 246 человек. У 34,3% заболевание протекает бессимптомно.

По регионам новые случаи распределены следующим образом: 

Москва - 1359 
Московская область - 689 
Санкт-Петербург - 252 
Свердловская область - 233 
Воронежская область - 220 
Нижегородская область - 209 
Ханты-Мансийский АО - 184 
Челябинская область - 169 
Красноярский край - 161 
Ростовская область - 160 
Ульяновская область - 146 
Саратовская область - 128 
Иркутская область - 127 
Орловская область - 122 
Новосибирская область - 109 
Архангельская область - 107 
Волгоградская область - 106 
Самарская область - 106 
Карачаево-Черкесская Республика - 99 
Псковская область - 98 
Тульская область - 96 
Республика Дагестан - 95 
Пензенская область - 94 
Омская область - 93 
Ивановская область - 91 
Приморский край - 91 
Брянская область - 87 
Ямало-Ненецкий АО - 87 
Республика Коми - 86 
Забайкальский край - 85 
Республика Саха (Якутия) - 85 
Ставропольский край - 82 
Кабардино-Балкарская Республика - 80 
Чувашская Республика - 79 
Белгородская область - 78 
Калужская область - 78 
Тверская область - 78 
Смоленская область - 77 
Хабаровский край - 74 
Ленинградская область - 73 
Тюменская область - 73 
Краснодарский край - 72 
Республика Тыва - 72 
Алтайский край - 72 
Пермский край - 68 
Тамбовская область - 65 
Мурманская область - 65 
Курская область - 64 
Оренбургская область - 62 
Астраханская область - 61 
Республика Башкортостан - 61 
Липецкая область - 58 
Владимирская область - 57 
Республика Мордовия - 56 
Кировская область - 53 
Новгородская область - 52 
Рязанская область - 49 
Республика Бурятия - 49 
Ярославская область - 48 
Томская область - 46 
Республика Марий Эл - 44 
Республика Татарстан - 44 
Амурская область - 44 
Камчатский край - 42 
Калининградская область - 40 
Республика Ингушетия - 36 
Республика Северная Осетия - 34 
Республика Адыгея - 29 
Республика Крым - 27 
Костромская область - 25 
Республика Хакасия - 24 
Кемеровская область - 23 
Магаданская область - 21 
Удмуртская Республика - 20 
Курганская область - 20 
Республика Алтай - 19 
Республика Карелия - 18 
Вологодская область - 18 
Чеченская Республика - 15 
Сахалинская область - 13 
Республика Калмыкия - 9 
Ненецкий АО - 3 
Севастополь - 2

 

Таким образом, с начала эпидемии в России 537 210 случаев коронавируса в 85 регионах. Скончались от осложнений, вызванных вирусом 7  091 человек (за сутки 143). Выздоровели за все время 284 539 человек (за сутки 4 489).

Ранее:У переболевших коронавирусом россиян нашли общее осложнение

Фото: pixabay.com

 

Теги: коронавирус в регионах, новости россии, новые данные по коронавирусу
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество, Здоровье,

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