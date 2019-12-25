Для снятия озноба Павлова рекомендует пить горячий чай.

У переболевших коронавирусом россиян нашли общее осложнение. О нём в интервью "Комсомольской правде" рассказала врач-эндокринолог поликлинического отделения МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

По её словам, у многих людей, переболевших COVID-19, сохраняется озноб — независимо от внешиних условий. Часто это воспринимают как возвращение вируса и начинают принимать лекарства. Павлова рассказала, что у людей с данным осложнением тест на коронавирус показывает отрицательный результат.

Речь идет о нарушении в ЦНС, из-за чего страдает центр терморегуляции. Зухра Павлова, врач-эндокринолог поликлинического отделения МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук

Она отмечает, что о коронавирусе пока что недостаточно информации, поэтому тяжело сказать — общее это осложнение или ему подвергаются единицы. Для снятия озноба Павлова рекомендует пить горячий чай или тёплую воду с сезонными ягодами, а также ни в коем случае не употреблять алкоголь.

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