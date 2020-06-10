Количество бессимптомных зараженных COVID-19 не снижается.

Анна Попова оценила ситуацию с бессимптомными пациентами с COVID-19. Глава Роспотребнадзора рассказала, что количество выявленных носителей коронавируса, у которых не проявляются симптомы заболевания, по стране не снижается. Об этом чиновница рассказала во время заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением инфекции.

У нас не снижается количество людей без выраженных симптомов, это характеристика очень высокого количества тестирований Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Чиновница отметила, что 40-45% из выявляемых случаев (иногда и 50% пациентов) в некоторые дни с коронавирусом являются бессимптомными носителями. У этих зараженных симптомы не развиваются в течение следующих 14 дней.

В Роспотребнадзоре заявили, что масочный режим сохранится во всех регионах РФ.

Видео: government.ru