В Иркутске за сутки выявили рекордное количество коронавируса за сутки

За минувшие сутки коронавирус подтвердился езе у 319 человек.

В Иркутской области зафиксирован новый антирекорд по количеству инфицированных коронавирусом.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Иркутской области сообщает, что в регионе за сутки коронавирус подтвердился у 319 человек Такой прирост за сутки регистрируется впервые. Таким образом, с начала эпидемии по области 4 568 случаев коронавируса.

Среди заразившихся COVID - 19 1 425 вахтовиков, за сутки среди вахтовых рабочих заразился всего 1 человек. Остальные случаи заражения происходят внутри региона.

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