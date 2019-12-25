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Названы регионы России с летальными случаями пациентов с коронавирусом за сутки
Сегодня, 11:08
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MShaffter

Названы регионы России с летальными случаями пациентов с коронавирусом за сутки

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Летальные случаи зафиксированы в 15 регионах России.

В России за истекшие сутки зафиксировано 72 летальных исхода у пациентов с коронавирусной инфекцией.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщает, что в России скончались 72 пациента с лабораторно подтвержденным COVID-19 в 15 регионах страны.

Летальные случаи по регионам распределены следующим образом:

Москва – 44
Московская область – 3

Республика Ингушетия – 1
Калужская область – 4
Красноярский край – 2
Пензенская область – 1
Республика Хакасия – 5
Чеченская Республика – 1
Удмуртская Республика – 1
Липецкая область – 2
Самарская область – 3
Белгородская область – 1
Смоленская область – 1
Кемеровская область – 1
Магаданская область – 2

За весь период с начала эпидемии в России скончались 867 человек, из них в Москве 479 пациентов.

Ранее: Статистика по коронавирусу по регионам России на 28 апреля.

Теги: новости россии, причина смерти, скончался от коронавируса
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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