Названы регионы России с летальными случаями пациентов с коронавирусом за сутки

Летальные случаи зафиксированы в 15 регионах России.

В России за истекшие сутки зафиксировано 72 летальных исхода у пациентов с коронавирусной инфекцией.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщает, что в России скончались 72 пациента с лабораторно подтвержденным COVID-19 в 15 регионах страны.

Летальные случаи по регионам распределены следующим образом:

Москва – 44

Московская область – 3

Республика Ингушетия – 1

Калужская область – 4

Красноярский край – 2

Пензенская область – 1

Республика Хакасия – 5

Чеченская Республика – 1

Удмуртская Республика – 1

Липецкая область – 2

Самарская область – 3

Белгородская область – 1

Смоленская область – 1

Кемеровская область – 1

Магаданская область – 2

За весь период с начала эпидемии в России скончались 867 человек, из них в Москве 479 пациентов.

Ранее: Статистика по коронавирусу по регионам России на 28 апреля.