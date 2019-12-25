Названы регионы России с летальными случаями пациентов с коронавирусом за сутки

В России за истекшие сутки зафиксировано 72 летальных исхода у пациентов с коронавирусной инфекцией.
Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщает, что в России скончались 72 пациента с лабораторно подтвержденным COVID-19 в 15 регионах страны.
Летальные случаи по регионам распределены следующим образом:
Москва – 44
Московская область – 3
Республика Ингушетия – 1
Калужская область – 4
Красноярский край – 2
Пензенская область – 1
Республика Хакасия – 5
Чеченская Республика – 1
Удмуртская Республика – 1
Липецкая область – 2
Самарская область – 3
Белгородская область – 1
Смоленская область – 1
Кемеровская область – 1
Магаданская область – 2
За весь период с начала эпидемии в России скончались 867 человек, из них в Москве 479 пациентов.
Ранее: Статистика по коронавирусу по регионам России на 28 апреля.
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