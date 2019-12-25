Перечислены регионы России с летальными случаями пациентов с COVID-19

За сутки в России скончалось почти 100 человек с коронавирусом в 17 регионах страны.

В России за сутки скончались 98 пациентов с подтвержденным COVID-19.

Стопкоронавирус.РФ сообщил о 98 летальных исходах у пациентов с диагностированным COVID-19. Печальный список по-прежнему возглавляет Москва, где от коронавируса умерли 51 человек.

По остальным регионам летальные случаи распеределены следующим образом:

Московская область – 19

Брянская область – 5

Санкт-Петербург – 4

Ростовская область – 4

Курская область – 2

Республика Мордовия – 2

Омская область – 2

Тульская область – 1

Ленинградская область – 1

Республика Дагестан – 1

Карачаево-Черкесская Республика – 1

Республика Северная Осетия – Алания – 1

Удмуртская Республика – 1

Оренбургская область – 1

Кемеровская область – 1

Томская область – 1

С начала эпидемии в России скончались 1 723 человека с подтвержденным коронавирусом.

Ранее: Статистика по коронавирусу по регионам за сутки на 8 мая

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