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Перечислены регионы России с летальными случаями пациентов с COVID-19
Сегодня, 10:38
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MShaffter

Перечислены регионы России с летальными случаями пациентов с COVID-19

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За сутки в России скончалось почти 100 человек с коронавирусом в 17 регионах страны.

В России за сутки скончались 98 пациентов с подтвержденным  COVID-19.

Стопкоронавирус.РФ сообщил о 98 летальных исходах у пациентов с диагностированным COVID-19. Печальный список по-прежнему возглавляет Москва, где от коронавируса умерли 51 человек.

По остальным регионам летальные случаи распеределены следующим образом:
Московская область – 19
Брянская область – 5
Санкт-Петербург – 4
Ростовская область – 4
Курская область – 2
Республика Мордовия – 2
Омская область – 2
Тульская область – 1
Ленинградская область – 1
Республика Дагестан – 1
Карачаево-Черкесская Республика – 1
Республика Северная Осетия – Алания – 1
Удмуртская Республика – 1
Оренбургская область – 1
Кемеровская область – 1
Томская область – 1

С начала эпидемии в России скончались 1 723 человека с подтвержденным коронавирусом.

Ранее: Статистика по коронавирусу по регионам за сутки на 8 мая

Фото: pixabay.com

Теги: новости россии, причина смерти, умер от коронавируса
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество, Здоровье,

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Семенов Доктор
Сегодня 11:04

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