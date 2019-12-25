Перечислены регионы России с летальными случаями пациентов с COVID-19

В России за сутки скончались 98 пациентов с подтвержденным COVID-19.
Стопкоронавирус.РФ сообщил о 98 летальных исходах у пациентов с диагностированным COVID-19. Печальный список по-прежнему возглавляет Москва, где от коронавируса умерли 51 человек.
По остальным регионам летальные случаи распеределены следующим образом:
Московская область – 19
Брянская область – 5
Санкт-Петербург – 4
Ростовская область – 4
Курская область – 2
Республика Мордовия – 2
Омская область – 2
Тульская область – 1
Ленинградская область – 1
Республика Дагестан – 1
Карачаево-Черкесская Республика – 1
Республика Северная Осетия – Алания – 1
Удмуртская Республика – 1
Оренбургская область – 1
Кемеровская область – 1
Томская область – 1
С начала эпидемии в России скончались 1 723 человека с подтвержденным коронавирусом.
Ранее: Статистика по коронавирусу по регионам за сутки на 8 мая
Фото: pixabay.com
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