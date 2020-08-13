Названы признаки приближающейся смерти. Кардиолог Анатолий Трифонов рассказал в интервью "Вечерней Москве" о том, по каким симптомам человек может понять, что находится на грани летального исхода.
Если, скажем, речь идет о хроническом заболевании сердечно-сосудистой группы, его главные признаки встречаются за 10–15 дней до летального исхода
Анатолий Трифонов, кардиолог
Эксперт объяснил, что перед смертью у пациента может возникнуть недомогание, одышка, вялость, а также внезапное чувство страха. Его лицо может покраснеть, а кожа - побледнеть. Врачи нередко фиксируют у больного частые потери сознания и расширение зрачков.
Главные признаки при сердечной недостаточности, которая может привести к гибели человека, связаны с изменением цвета кожи. Она может приобрести синеватый оттенок. Также стоит обратить внимание на похолодание конечностей и судороги. Из рта может идти пена. В списке симптомов могут оказаться отечность конечностей и лихорадка.
Назван простой способ снизить холестерин без лекарств.
Видео: Youtube/Доктор Утин
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