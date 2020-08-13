Кардиолог рассказал, на какие симптомы следует обратить пристальное внимание.

Названы признаки приближающейся смерти. Кардиолог Анатолий Трифонов рассказал в интервью "Вечерней Москве" о том, по каким симптомам человек может понять, что находится на грани летального исхода.

Если, скажем, речь идет о хроническом заболевании сердечно-сосудистой группы, его главные признаки встречаются за 10–15 дней до летального исхода Анатолий Трифонов, кардиолог

Эксперт объяснил, что перед смертью у пациента может возникнуть недомогание, одышка, вялость, а также внезапное чувство страха. Его лицо может покраснеть, а кожа - побледнеть. Врачи нередко фиксируют у больного частые потери сознания и расширение зрачков.

Главные признаки при сердечной недостаточности, которая может привести к гибели человека, связаны с изменением цвета кожи. Она может приобрести синеватый оттенок. Также стоит обратить внимание на похолодание конечностей и судороги. Из рта может идти пена. В списке симптомов могут оказаться отечность конечностей и лихорадка.

Назван простой способ снизить холестерин без лекарств.

Видео: Youtube/Доктор Утин