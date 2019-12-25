Они являются лишь успокоительными средствами.

Корвалол и валокордин пригодны только как успокоительные средства, при этом "сердечными" лекарствами они не являются, и есть более совершенные аналоги. Об этом "Росбалту" сообщила кардиолог Мариинской больницы в Петербурге Марина Ерина.

Никаким другим действием, кроме успокоительного, они не обладают и не являются „сердечным" лекарством, как многие заблуждаются, и практически никогда не назначаются врачами. Марина Ерина, кардиолог

Врач напомнила, что рецепт был придуман в Германии в начале XX века, а аналоги были Марина Ерина (снотворное). Российские варианты более простые, в них, к примеру, отсутствует масло шишек хмеля, которое добавляли в оригинальный рецепт.

С того времени появились другие более современные препараты <…> И корвалол, и валокордин на сегодняшний день средства устаревшие, и во всем остальном мире забытые. Марина Ерина, кардиолог

Марина Ерина при этом отметила, что в России их продают до сих пор из-за большой популярности.

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