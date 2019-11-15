Врач рассказал о пользе крапивы в избавлении от депрессии

Медик назвал полезные качества крапивы.

Врач рассказал о пользе крапивы. Об этом в интервью журналистам из радио Sputnik рассказал доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. Врач объяснил, что крапива способна помочь избавиться от депрессии, усталости, а также позитивно сказаться на пониженном иммунитете. Эксперт напомнил, что данное растение богато витаминами, необходимыми для организма.

Крапива содержит довольно много биоактивных веществ, в частности флавоноидов, витамина B9 или фолиевой кислоты, и аскорбиновой кислоты, то есть витамина С Михаил Гинзбург, медик

Специалист объяснил, что крапива может стимулировать иммунитет и улучшать регенерацию клеток. Растение также полезно для обмена веществ. Дефицит витамина В9 приводит к развитию анемии, болезням сердца и депрессии. От данного вещества зависит состояние ногтей, структура волос и кожи.

Михаил Гинзбург напомнил, что употреблять крапиву в пищу могут практически все, однако, следует следить за тем, чтобы не обжечься.

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