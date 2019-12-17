Названы опасные приложения для Android-смартфонов

Это приложения для обменами сообщениями.

Два мобильных приложения из Google Play Store для устройств на Android оказались опасными для пользователей. Об этом сообщил Telegram-канал SecAtor.

Шпионский модуль нашли в Speed Message-Beautiful and cute и Botmatic Messages. Эти программы ориентированы в основном на детей и подростков, которые обмениваются между друг другом сообщениями. Первое приложение уже установили более 10 тысяч пользователей, второе – около тысячи.

Приложения со шпионским модулем Joker могут обходить защитные меры Google Play Store. Если пользователь установит приложение с вредоносным кодом, злоумышленники получат доступ к выполнению различных операций на нем. Так можно получить любые контакты, сообщения, подписывать пользователя на платные сервисы. Google Play Store регулярно удаляет вредоносные приложения.

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Фото: Piter.TV