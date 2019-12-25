Названы недостатки использования собак для поиска заболевших COVID-19

Эксперименты с тренировкой собак на COVID-19 проводит Финляндия, Великобритания, США и Филиппины.

В среду, 7 октября, стало известно о том, что эксперты назвали недостатки использования собак для поиска заболевших COVID-19. Об этом сообщают Невские новости со ссылкой инспектора-кинолога УМВД по Московскому району Оксану Коврижных.

Отмечается, что в настоящий момент собак тренируют на обнаружение COVID-19 в Финляндии, Великобритании, США и Филиппинах.

Я считаю этот метод не эффективным. Попробовать можно, если есть желание и лишние финансовые возможности. 1000 собак – в месяц 10 000 на одну собаку, считая корм, прививки и так далее Оксана Коврижных

Отмечается, что собаки действительно могут увидеть разницу между больным и здоровым человеком. Однако в большом потоке людей нет гарантии, что животное среагирует на зараженного коронавирусом.

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