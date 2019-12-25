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Депутат отчитала коллег из-за ужесточения масочного режима
Сегодня, 12:22
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nastya960

Депутат отчитала коллег из-за ужесточения масочного режима

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Сами депутаты на заседании пренебрегают своими же требованиями.

На очередном заседании петербургского ЗакСа депутат Оксана Дмитриева раскритиковала своих коллег за то, что они сами во время заседаний не соблюдают масочный режим.

Дмитриева подчеркнула, что депутаты хотят ужесточить масочный режим, но сами не торопятся его соблюдать.

Мы являемся примером для людей. Многие из нас зале сидят и в масках, и в перчатках?

Оксана Дмитриева

Андрей Анохин поддержал коллегу, но попросил впредь решать такие вопросы в личном порядке.

В Петербурге ужесточат контроль за ношением масок в метро.

Фото: pixabay

Теги: закс, масочный режим
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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