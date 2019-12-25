В Петербурге ужесточат контроль за ношением масок в метро

Пассажиров без масок будут штрафовать и не пускать в подземку.

В Петербурге продолжает расти число заболевших коронавирусом людей. Однако власти города не планируют вводить жесткие меры, напоминая горожанам о важности соблюдения масочного режима.

С 1 октября в городе ужесточили масочный режим. С этого времени в метро Петербурга не пускают без средств индивидуальной защиты. Согласно наблюдениям, 90% петербуржцев, чтобы попасть в подземку, надевают маски. Однако при спуске на эскалаторе процент пассажиров, которые соблюдают рекомендации, падает до 65%.

В Смольном призвали перевозчиков ужесточить контроль за соблюдением перчаточно-масочного режима. Пойманные без СИЗ петербуржцы могут быть оштрафованы на 4 тысячи рублей, метрополитен может отказать в перевозке пассажиру без маски.

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