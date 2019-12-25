Власти Петербурга не планируют вводить жестких мер из-за COVID-19

В настоящий момент рост заболеваемости в городе не носит радикального характера.

Власти Петербурга не собираются вводить жесткие ограничения из-за пандемии коронавируса. Однако горожане должны соблюдать меры безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В настоящий момент рост заболеваемости COVID-19 в городе не носит радикального характера. По данным Смольного, сегодня в школах 55 классов из 20 тысяч переведены на дистанционное обучение. Однако предпосылок, чтобы полностью переходить на дистанционное обучение, либо на ранние каникулы, пока нет.

Напомним, весной этого года из-за пандемии коронавируса в Петербурге были закрыты парки, торговые центры, развлекательные заведения и общепит. Также сократили график работы метрополитена, запретили посещение детских площадок, проведение массовых мероприятий и др. После спада числа заразившихся некоторые ограничения сняли, однако с 1 октября в городе ужесточили масочный режим.

По последним данным, в Петербурге выявили 45 176 случаев заражения коронавирусом. По этому показателю Северная столица занимает третье место среди регионов России и уступает лишь Москве и Подмосковью.

Ранее главврач больницы Боткина рассказал об итогах работы стационара в пандемию.

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