Главврач больницы Боткина рассказал об итогах работы станционара в пандемию

Под заболевших коронавирусом была подготовлена площадка на Пискаревском проспекте, отметил Денис Гусев.

Главный врач Городской клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина Денис Гусев выступил на международном форуме "Дни вирусологии 2020". Специалист рассказал участникам форума о том, как инфекционный стационар работал в период пандемии в Петербурге.

Гусев сообщил, что под заболевших коронавирусом была подготовлена площадка больницы на Пискаревском проспекте.

За время работы стационара (7 месяцев) было госпитализировано 8,5 тысяч больных, более 8 тысяч пациентов были выписаны. Подтвержден коронавирус был у 4,1 тысяч человек, скончались 243 пациента с коронавирусом, а от вируса – 196 человек, отметил Гусев.

Всего в больнице было размещено более 1,1 тыс. коек, среди них инфекционных – 935. За время пандемии расход кислорода увеличился в 2 раза.

Ранее мы сообщали о том, что в Городской клинической инфекционной больнице им. С. П. Боткина прокомментировали информацию, появившуюся в СМИ, относительно возможного сокращения зарплат персоналу.

Информацию, относительно кредиторской задолженности подтвердили, но данные о сокращении заработных плат опровергли. В медцентре разрабатывают план погашения задолженности.

Фото: Piter.tv