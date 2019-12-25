Главврач больницы Боткина рассказал об итогах работы станционара в пандемию

Главный врач Городской клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина Денис Гусев выступил на международном форуме "Дни вирусологии 2020". Специалист рассказал участникам форума о том, как инфекционный стационар работал в период пандемии в Петербурге.
Гусев сообщил, что под заболевших коронавирусом была подготовлена площадка больницы на Пискаревском проспекте.
За время работы стационара (7 месяцев) было госпитализировано 8,5 тысяч больных, более 8 тысяч пациентов были выписаны. Подтвержден коронавирус был у 4,1 тысяч человек, скончались 243 пациента с коронавирусом, а от вируса – 196 человек, отметил Гусев.
Всего в больнице было размещено более 1,1 тыс. коек, среди них инфекционных – 935. За время пандемии расход кислорода увеличился в 2 раза.
Ранее мы сообщали о том, что в Городской клинической инфекционной больнице им. С. П. Боткина прокомментировали информацию, появившуюся в СМИ, относительно возможного сокращения зарплат персоналу.
Информацию, относительно кредиторской задолженности подтвердили, но данные о сокращении заработных плат опровергли. В медцентре разрабатывают план погашения задолженности.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все