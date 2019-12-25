Врачам Боткинской больницы грозит сокращение зарплат

Медучреждению предстоит погасить кредиторскую задолженность в размере 400 млн рублей.

Врачам Боткинской больницы хотят урезать зарплату. Об этом пишет "Фонтанка", в распоряжении которой оказалась аудиозапись выступления главврача Дениса Гусева на совещании.

Гусев заявил, что Боткинская больница должна погасить кредиторскую задолженность в размере 400 млн рублей. Экономить будут на заработной плате медработников. В частности, до конца года им хотят урезать выплаты на 96 млн рублей. Таким образом, в период пандемии персонал больницы в количестве 780 человек останется без надбавок. Получается, чтобы покрыть долг, каждого сотрудника необходимо лишить за 4 месяца 110 тысяч рублей надбавок.

Кроме того, руководство больницы планирует сэкономить и на госзакупках. Текущие контракты пересмотрят, оставив только самое необходимое.

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Фото: Piter.TV