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Петербургским детям с эпилепсией начали поставлять не зарегистрированные в России препараты
Сегодня, 13:46
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Петербургским детям с эпилепсией начали поставлять не зарегистрированные в России препараты

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Всего их получили 60 мальчиков и девочек.

В детской городской больнице Святой Ольги стартовала выдача не зарегистрированных в РФ лекарств родителям детей  с различными формами эпилепсии. Их возможно будет получать 1 раз в 3 месяца. Об этом сообщила пресс-служба администрации Петербурга.

Так, для детей этой категории стали доступны такие препараты, как клобазам (фризиум), раствор мидазолама,  диаземпам, фенобарбитал (сироп). Все лекарства содержат наркотические и психотропные вещества и перестали поставляться в аптеки с марта текущего года.

Всего с начала 2020 года не зарегистрированными лекарствами обеспечены 60 петербургских детей.

Отметим, что за назначение не зарегистрированных препаратов отвечает консилиум федеральной медицинской организации или учреждение, где оказывается помощь пациентам с тяжелыми формами эпилепсии.  Затем поликлиника, в которой пациент проходит наблюдение, должна оформить решение врачебной комиссии и передать его в Комздрав. Ввоз не зарегистрированных препаратов осуществляет Минздрав.  

Ранее стало известно, когда Мариинская больница может возобновить приём пациентов.

Фото:  Piter.TV

Теги: медицина, санкт-петербург, эпилепсия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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