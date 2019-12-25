Петербургским детям с эпилепсией начали поставлять не зарегистрированные в России препараты

В детской городской больнице Святой Ольги стартовала выдача не зарегистрированных в РФ лекарств родителям детей с различными формами эпилепсии. Их возможно будет получать 1 раз в 3 месяца. Об этом сообщила пресс-служба администрации Петербурга.
Так, для детей этой категории стали доступны такие препараты, как клобазам (фризиум), раствор мидазолама, диаземпам, фенобарбитал (сироп). Все лекарства содержат наркотические и психотропные вещества и перестали поставляться в аптеки с марта текущего года.
Всего с начала 2020 года не зарегистрированными лекарствами обеспечены 60 петербургских детей.
Отметим, что за назначение не зарегистрированных препаратов отвечает консилиум федеральной медицинской организации или учреждение, где оказывается помощь пациентам с тяжелыми формами эпилепсии. Затем поликлиника, в которой пациент проходит наблюдение, должна оформить решение врачебной комиссии и передать его в Комздрав. Ввоз не зарегистрированных препаратов осуществляет Минздрав.
Ранее стало известно, когда Мариинская больница может возобновить приём пациентов.
Фото: Piter.TV
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