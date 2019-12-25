Комздрав подтвердил приостановку приема пациентов в Мариинской больнице

Решение о возобновлении приема пациентов может быть принято после 15 сентября.

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга разъяснил ситуацию с приостановкой приема пациентов в Мариинской больнице города. Как стало известно 12 сентября, до особого распоряжения прием приостановлен с 9 сентября согласно постановлению руководителя Управления Роспотребнадзора по Петербургу.

Больнице предписано установить наблюдение за контактными пациентами и сотрудниками на две недели с момента изоляции последнего заболевшего. В случае симптомов респираторных заболеваний или признаков пневмонии больных незамедлительно предписано изолировать и госпитализировать в инфекционный стационар. В настоящее время проводится лабораторное обследование контактных с больными коронавирусом.

Информация о ранее выписанных контактных пациентах передается в районные поликлиники по месту жительства.

В Мариинской больнице определены отделения для лечения контактных пациентов. Там продолжается их лечение по основному заболеванию. Все процедуры по возможности проводятся в палатах. В больнице строго соблюдается противоэпидемический режим для инфекционного стационара. – уточнили в ведомстве.

В освободившихся отделениях проведут дезинфекцию с обработкой постельных принадлежностей. До 15 сентября больницу обязали предоставить в Роспотребнадзор информацию о проделанной работе. Только после этого будет принято решение о возобновлении приема пациентов.

Первая информация о временной остановке приема пациентов в больнице из-за вспышки коронавируса появилась 9 сентября. Представитель комитета по здравоохранению подтвердил, что 214 пациентов могли заразиться вирусом за 1,5 месяца.

Фото: Piter.tv