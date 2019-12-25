В Комздраве разъяснили ситуацию со вспышкой  COVID-19 в Мариинской больнице

Медучреждение временно не принимает новых пациентов.

Первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана разъяснил ситуацию со вспышкой новой коронавирусной инфекции в Мариинской больнице. Чиновник подтвердил эту информацию, однако внес в нее некоторые корректировки.

В частности, речь шла о 250 заразившихся пациентах. Сарана назвал эту цифру некорректной.

"Там сейчас проходят лечение 95 пациентов. Речь идет о 214 случаях, но это за полтора месяца", - рассказал чиновник в ходе пресс-конференции 10 сентября.

В настоящий момент Мариинская больница временно не принимает новых пациентов. Тех, кто на данный момент находится в медучреждении, проверяют на коронавирус. Они ждут результатов теста в закрытом боксе.

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Фото: Piter.TV