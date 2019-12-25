В Мариинской больнице приостановили приём пациентов

Это связано со вспышкой коронавируса.

В среду, 9 сентября, стало известно, что Мариинская больница прекратила принимать новых пациентов. Это со вспышкой коронавируса, сообщили в издании 78.ru.

Отмечается, что ограничен прием всех пациентов, даже плановых, которым была назначена операция. Администрация учреждения ожидает дальнейших распоряжений по поводу работы, обычно она появляется на следующий день.

В пресс-службе больницы отметили, что пока неизвестно, закроют учреждение или нет, если да, то сколько корпусов. Также было отмечено, что закрытие может быть связано и с другими причинами.

Ранее мы писали, что в Петербурге коронавирус выявили у 218 человек.

Фото: Piter.TV