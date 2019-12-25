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В Мариинской больнице приостановили приём пациентов
Сегодня, 18:58
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smirenny

В Мариинской больнице приостановили приём пациентов

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Это связано со вспышкой коронавируса.

В среду, 9 сентября, стало известно, что Мариинская больница прекратила принимать новых пациентов. Это со вспышкой коронавируса, сообщили в издании 78.ru.

Отмечается, что ограничен прием всех пациентов, даже плановых, которым была назначена операция. Администрация учреждения ожидает дальнейших распоряжений по поводу работы, обычно она появляется на следующий день. 

В пресс-службе больницы отметили, что пока неизвестно, закроют учреждение или нет, если да, то сколько корпусов. Также было отмечено, что закрытие может быть связано и с другими причинами.

Ранее мы писали, что в Петербурге коронавирус выявили у 218 человек.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, мариинская больница, прием пациентов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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