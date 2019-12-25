В Петербурге коронавирус выявили у 218 человек

Из городских больниц выписали 111 пациентов.

За последние сутки в России подтвердили 5 218 случаев коронавируса в 83 субъектах, в том числе 1195 (22,9%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 218 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 35. За последние сутки подтверждена смерть 142 пациентов, в том числе 22 человек – в Петербурге и 1 – в Ленобласти.

За последние сутки выписано 6 409 пациента, в том числе 111 человек в Петербурге и 32 – в 47 регионе.

Фото: Piter.TV