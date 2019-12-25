В Боткинской больнице опровергли информацию о понижении зарплат сотрудникам

Информацию, относительно кредиторской задолженности подтвердили.

В Городской клинической инфекционной больнице им. С. П. Боткина прокомментировали информацию, появившуюся в СМИ, относительно возможного сокращения зарплат персоналу.

Информацию, относительно кредиторской задолженности подтвердили, но данные о сокращении заработных плат опровергли. В медцентре разрабатывают план погашения задолженности. В больнице уточнили, что руководство больницы совещалось с коллегами по поводу оптимизации затрат больницы, в том числе и за счет сокращения выплат стимулирующего характера персоналу.

В итоге было решено погашать долг за счет дополнительных поступлений, опережающего авансирования, оптимизации контрактной базы учреждения, а также компенсаций за счет регионального бюджета ранее понесенных затрат. Все заработные платы, надбавки будут выплачиваться в полном объеме.

Исключение составят главный врач больницы и его заместители, которые приняли совместное решение о временном сокращении своей заработной платы за счет стимулирующих выплат (премий).

Ранее главврач Боткинской больницы рассказал о близости второй волны COVID-19 к Петербургу.

Фото: Piter.tv