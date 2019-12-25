Эндокринолог рассказал о напитках, которые влияют на лишний вес.

Названы напитки, вызывающие ожирение. Об этом в интервью "Комсомольской правде" рассказала врач-эндокринолог Екатерина Иванникова. По словам специалиста, к набору лишних килограммов приводит употребление соков, кваса, газировки. Эти напитки содержат в своем составе большое количество глюкозы, а также имеют высокий гликемический индекс.

Медик объяснила, что частое употребление данных напитков оказывает большую нагрузку на поджелудочную железу, что приводит к ожирению. На общее состояние организма негативно сказывается употребление чая или кофе с добавлением сахара.

Эндокринолог порекомендовала добавлять в воду свежий огурец, мяту или лимон. Этот напиток подойдет тем, кто хочет разнообразить свое питье. Употреблять такой напиток следует из расчета 30 мл на один килограмм веса.

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