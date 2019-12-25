В Минздраве рассказали о людях, которые находятся в группе риска из-за коронавируса.

Названа группа людей с повышенным риском смерти от коронавируса. Об угрозах определенной категории пациентов журналистам RT рассказала глава ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава Наталья Мокрышева. Врач объяснила, что в условиях пандемии коронавируса летальность случаев выше среди людей, у которых зафиксировано нарушение обмена веществ в организме.

Наталья Мокрышева считает, что в группу риска попадают пациенты с эндокринопатиями. У зараженных COVID-19 дополнительный риск летального исхода вызывают проблемы с системными поражениями, полиорганными нарушениями, аутоиммунными заболеваниями, сахарным диабетом, болезнями надпочечников. Также высокая смертность фиксируется у людей со сниженной иммунной сопротивляемостью, болезнями сердечно-сосудистой системы, почек.

Врач рекомендовала людям с нарушенным обменом веществ регулярно соблюдать режим сна и бодрствования. Им показано правильное питание и употребление воды в достаточном количестве.

Пульмонолог объяснила эффект "матового стекла".