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Названа группа людей с повышенным риском смерти от коронавируса
Сегодня, 8:42
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lesjasap

Названа группа людей с повышенным риском смерти от коронавируса

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В Минздраве рассказали о людях, которые находятся в группе риска из-за коронавируса.

Названа группа людей с повышенным риском смерти от коронавируса. Об угрозах определенной категории пациентов журналистам RT рассказала глава ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава Наталья Мокрышева. Врач объяснила, что в условиях пандемии коронавируса летальность  случаев выше среди людей, у которых зафиксировано нарушение обмена веществ в организме.

Наталья Мокрышева считает, что в группу риска попадают пациенты с эндокринопатиями. У зараженных COVID-19 дополнительный риск летального исхода вызывают проблемы с системными поражениями, полиорганными нарушениями, аутоиммунными заболеваниями, сахарным диабетом, болезнями надпочечников. Также высокая смертность фиксируется у людей со сниженной иммунной сопротивляемостью, болезнями сердечно-сосудистой системы, почек.

Врач рекомендовала людям с нарушенным обменом веществ регулярно соблюдать режим сна и бодрствования. Им показано правильное питание и употребление воды в достаточном количестве.

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Теги: коронавирус, обмен веществ, смертность, ученые
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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