Пульмонолог объяснила эффект "матового стекла"

Медик также отметила, что до пандемии раньше никогда не видела изменений, которые провоцирует вирус SARS-CoV-2.

Коронавирусная инфекция опасна не только для лиц из группы риска, но и для молодых людей. Об этом в интервью "Доктор Питер" заявила пульмонолог петербургской городской больницы №2 Татьяна Степаненко.

Врач рассказала, что смертельные случаи от коронавируса были зафиксированы и среди людей, которые не страдают хроническими заболеваниями.

Две недели — и человека нет. И не старого, и не тяжелобольного. Татьяна Степаненко

Медик также отметила, что до пандемии раньше никогда не видела изменений, которые провоцирует вирус SARS-CoV-2. Помимо этого, Степаненко объяснила эффект "матового стекла", который можно увидеть на рентгеновских снимках коронавирусных больных. У здорового человека легочная ткань прозрачная, а мутность становится видна, когда альвеолы содержат жидкость. Такой эффект может возникнуть и при сердечной недостаточности. Однако у инфицированных коронавирусом развитие пятен весьма непредсказуемо.

Желающих провериться на коронавирус петербуржцев разделили на три уровня.

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