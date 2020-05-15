Желающих провериться на коронавирус петербуржцев разделили на три уровня

Это связано с количеством проводимых тестов.

Петербуржцев, желающих пройти тест на наличие коронавируса, разделили на несколько потоков. Приоритеты по исследованию на COVID-19 объявил городской комздрав, рассказал "Петербургский дневник".

По словам медиков, из огромного потока желающих провериться действительно приходится выделять тех, кого нужно исследовать в первую очередь, поскольку результатов тестов пациенты ждут неделями и названивают в учреждения. Из-за поздно прибывших результатов врачи не могут выписывать выздоровевших и начинать корректно лечить заболевших. Согласно распоряжению комитета, к приоритетам 1-го уровня относят прибывших из-за рубежа людей с симптомами инфекционного заболевания; контактные по коронавирусу лица; больные внебольничной пневмонией, а также медики, рискующие заразиться COVID-19. На 2-м уровне расположились люди старше 65 лет с респираторными симптомами, третьим приоритетом посчитали организованные коллективы детей с тремя и более случаями заболеваний, не исключающих и коронавирус. Другие категории ставят низким приоритетом.

Отмечается, что пациентов 1-й группы обследуют в лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии", 2-й группы – в лабораториях медорганизаций, работающих с опасными возбудителями 3-й и 4-й групп патогенности. Пациентов третьего приоритета тестируют "как при вспышечной заболеваемости". В ближайшее время в комздраве пообещали уточнить порядок тестирования людей из низких приоритетов.

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