Эндокринолог пояснила, когда организм подает сигнал SOS.

Назван первый признак сахарного диабета. Об этом журналистам "Комсомольской правды" рассказала эндокринолог Надежда Максимова. Медик пояснила, что у специалистов есть такое понятие как преддиабет. В этом состоянии у пациента наблюдается повышенный уровень глюкозы в крови.

Один из 13 взрослых людей имеет преддиабет, а каждый шестой ребенок рожден от матери, которая во время беременности имела высокую глюкозу в крови Надежда Максимова, эндокринолог

Эксперт добавила, что в 84% случаев повышенный уровень глюкозы в крови у пациентов ассоциирован с диабетом. Этот диагноз в свою очередь сопряжен с высоким риском развития второго типа сахарного диабета впоследствии.

Эндокринолог напомнила, что преддиабет - это сигнал SOS для организма. Он означает, что человеку следует изменить образ жизни и питания.

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Видео: YouTube / TUT.BY