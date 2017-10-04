Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Картина дня
Сегодня, 13:06
2
Asyaromanenkova
292
Код вставки плеера

Нобелевскую премию по химии вручили за технику мгновенной заморозки образцов

0
 
 

Стали известны лауреаты 2017 года Нобелевской премии по химии: Жак Дибуше, Йоахим Франк и Ричард Хендерсон.

Нобелевский комитет объявил имена тех, кто получил награду по химии в 2017 году. Премию получили Жак Дюбоше, Хоаким Франк и Ричард Хэндерсон. Комитет выделил разработку криоэлектронной микроскопии, которая позволяет мгновенно замораживать образцы. Это дает возможность сохранять естественную структуру, что упрощает исследование.

Лауреатов Нобеля по химии объявили 4 октября в Шведской королевской академии наук.

Нобелевскую премию по химии вручили за технику мгновенной заморозки образцов

Накануне Piter.tv сообщал, что Нобелевку по физике дали за обнаружение гравитационных волн.

Фото и видео: Twitter / The Nobel Prize

Теги: лауреаты нобелевской премии , лауреаты нобелевской премии 2017 , мировые новости , нобелевская премия
Категории: Мировые новости Картина дня

Оставить комментарий

    Сегодня 14:19

    Да наша наука в глубокой заднице. Тут ничего не поделать. Весь советский потенциал растеряли

    0

Новости на эту тему

Загрузка...
5