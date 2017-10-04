Нобелевскую премию по химии вручили за технику мгновенной заморозки образцов

Стали известны лауреаты 2017 года Нобелевской премии по химии: Жак Дибуше, Йоахим Франк и Ричард Хендерсон.

Нобелевский комитет объявил имена тех, кто получил награду по химии в 2017 году. Премию получили Жак Дюбоше, Хоаким Франк и Ричард Хэндерсон. Комитет выделил разработку криоэлектронной микроскопии, которая позволяет мгновенно замораживать образцы. Это дает возможность сохранять естественную структуру, что упрощает исследование.

Лауреатов Нобеля по химии объявили 4 октября в Шведской королевской академии наук.

Накануне Piter.tv сообщал, что Нобелевку по физике дали за обнаружение гравитационных волн.

Фото и видео: Twitter / The Nobel Prize