Нобелевскую премию по химии вручили за технику мгновенной заморозки образцов

Нобелевский комитет объявил имена тех, кто получил награду по химии в 2017 году. Премию получили Жак Дюбоше, Хоаким Франк и Ричард Хэндерсон. Комитет выделил разработку криоэлектронной микроскопии, которая позволяет мгновенно замораживать образцы. Это дает возможность сохранять естественную структуру, что упрощает исследование.
Лауреатов Нобеля по химии объявили 4 октября в Шведской королевской академии наук.
Накануне Piter.tv сообщал, что Нобелевку по физике дали за обнаружение гравитационных волн.
Фото и видео: Twitter / The Nobel Prize
Да наша наука в глубокой заднице. Тут ничего не поделать. Весь советский потенциал растеряли
А с утра по телевизору предвкушали получение премии нашим соотечественником....