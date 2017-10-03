Нобелевку по физике дали за обнаружение гравитационных волн

Нобелевский комитет объявил лауреатов научной премии 2017 года по физике.

Во вторник, 3 октября, комитет Нобелевской премии объявил лауреатов этого года по физике. Награду получили американский ученый немецкого происхождения из Массачусетского технологического института Райнер Вайс и американцы из Калифорнийского технологического института Берри Бариш и Кип Торн. Ученых отметили за обнаружение и изучение гравитационных волн детектором LIGO.

В официальном Twitter премии написали, что награда вручена за определяющий вклад в работу LIGO и наблюдение за гравитацонными волнами.

Вручение награды состоится 10 декабря в Стокгольмской филармонии.

Фото: Twitter / The Nobel Prize