Армия РФ получит обновленную версию "Медведя".

Названы главные преимущества российского Ту-95 над американским B-52. Армия РФ готовится пополнить арсенал дальней авиации шестью обновленными ТУ-95 МС. В классификации НАТО стратегический ракетоносец обозначается как "Медведь". На модернизированные самолеты РФ установит новую авионику, бортовой радиокомплекс. Эти системы в несколько раз улучшат точностные характеристики поражения целей.

По данным историка военной авиации Николая Бордихина в интервью "Скрытым угрозам", американский B-52 представляется таким более громоздким и крупным. Также российский аналог позволяет потреблять втрое меньше топлива на километр полета. Самолет РФ использует турбовинтовые двигатели, а на В-52 стоят реактивные двигатели.

Напомним, что первым моделям Ту-95 и B-52 более 60 лет. По многим характеристика они схожи.

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