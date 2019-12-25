Названы 30 лучших фильмов современности

На первом месте оказалась лента 1999 года "Матрица".

Киножурнал Total Film в честь своего 300-го выпуска опубликовал список из 30 лучших фильмов современности. На первом месте оказалась лента 1999 года "Матрица". В топ-3 также попала "Магнолия" режиссера Пола Томаса Андерсона и "Безумный Макс: Дорога ярости" 2015 года выпуска.

Кроме того, в списке лучших картин современного кинематографа оказались "Прибытие" (2016), "Властелин колец: Братство кольца" (2001), "Ла-Ла-Ленд" (2016), "Начало" (2010), "Бойцовский клуб" (1999) и др.

Завершили список такие фильмы, как "Девичник в Вегасе" (2011), "Вечное сияние чистого разума" (2004), "ВАЛЛ-И" (2008), "Прочь" (2017) и "Убить Билла" (2003).

Лучшими режиссерами, по версии Total Film признаны, Кристофер Нолан, Пол Томас Андерсон, Линн Рэмси, Барри Дженкинс, Гильермо дель Торо и Дэмьен Шазелл.

Ранее были названы самые надежные автомобили.

Фото: кадр из фильма "Матрица" 1999 года выпуска