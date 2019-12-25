В 2020 году по надежности в США лидируют Dodge и Kia.

Названы самые надежные автомобили. Ежегодный рейтинг опубликовали представители консалтинговой компании J. D. Power. Результаты основаны на опросе 90 тысяч американских автовладельцев. Их попросили указать основные проблемы, с которыми они сталкиваются при использовании личного транспорта.

Первое место в списке самых "недефективных" автомобилей заняли два производителя - Dodge и Kia. В среднем на сто машин приходится 136 дефектов. "КИА" в данном рейтинге лидирует на протяжении шести лет. Dodge оказался на первой строчке впервые. Вторую позицию разделяют Chevrolet и Ram. Третье место отдано Genesis.

В топ-десять самых надежных автомобилей также попали Mitsubishi, Buick, GMC, Volkswagen , Hyundai, Jeep и Lexus. на последнем месте рейтинга оказалась продукция компании Tesla.В среднем на электрокары приходится 250 неполадок на сто машин.

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