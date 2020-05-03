Названы автобренды, которые отказались поднимать цены в России

В ряде компаний отметили, что намерены сдерживать цены только в ближайшее время.

В 2020 году ряд компаний, включая LADA, подняли цены на свои автомобили. В АвтоВАЗЕ стоимость авто увеличили в апреле на 1% и заверили, что в ближайшем будущем повышения стоимости не планируется.

Тем не менее, ряд крупных игроков автомобильного рынка отказались повышать цены на свою продукцию в РФ, несмотря на ситуацию с коронавирусом и тенденции рынка.

Об отказе увеличивать стоимость сообщили в BMW Group, Lexus, Chery, Toyota, Skoda и Isuzu. В ряде компаний отметили, что намерены сдерживать цены только в ближайшее время.

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Видео: LADA