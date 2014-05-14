Названа возможная причина взрыва в кафе в Актау

В результате ЧП никто не пострадал.

Причиной взрыва в кафе в казахстанском городе Актау могла стать утечка газовоздушной смеси. Об этом сообщил замначальника департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области республики Бекболат Абдикадыров.

По его словам, на месте происшествия специалисты обнаружили два газовых баллона. Кроме того, хозяин заведения общепита в беседе с правоохранителями заявил, что под завалами находится еще несколько баллонов.

Абдикадыров подчеркнул, что в результате происшествия никто не пострадал, так как не момент ЧП все работники находились вне помещения.

Взрыв в кафе прогремел в 7 ноября около 22:30 по местному времени. В результате ЧП здание оказалось полностью разрушено. Помимо заведения общественного питания, в этом же здании располагались магазин, сауна, станция ТО и склады. Взрывной волной повредило 11 транспортных средств. На место происшествия были отправлены 200 специалистов и более 30 единиц специальной техники.

Ранее в США эвакуировали три университета после получения угроз о взрывах.

Видео: Telegram / Tengrinews.kz - Новости Казахстана