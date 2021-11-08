В США эвакуировали три университета после получения угроз о взрывах

В Соединенных Штатах эвакуировали три университета после получения угроз о взрывах. Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на правоохранительные органы. Также сообщения о заложенных взрывных устройствах появились на официальных страницах учебных заведений в социальных сетях.
Согласно опубликованным данным, из-за угроз была эвакуирована часть кампусов Колумбийского, Корнеллского и Брауновского университетов. Однако позже полицейские подтвердили, что сообщения о заложенных бомбах оказались ложными.
Сейчас правоохранители разбирается в произошедшем. Пока не ясно, кто стоит за угрозами, и были ли эти три действия скоординированы.
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Видео: YouTube / CBS New York
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